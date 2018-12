Wie Bürger die Polizei ausspähen können

Die Wiener Polizei sieht das Thema auf KURIER-Anfrage noch gelassen. Bisher sehe man in Österreich noch kein Problem. Verbieten könnte man die Internetseite hierzulande wohl ebenso wenig wie in Deutschland. Die Sichtbarmachung von Polizeieinsätzen in dieser Art verstoße gegen kein Gesetz, hieß es bei der Tagung der deutschen Innenminister. So lange nicht die Identität der Polizisten preisgegeben würde, sei die Website rechtlich in Ordnung. Zu den Polizisten kann der Nutzer keine genauen Angaben machen. Auch wie viele Polizisten vor Ort sind, kann nicht eingetragen werden. Unterscheiden kann man in „Cop Map“ aber, ob es sich an der Adresse um eine Personenkontrolle, Streifenbeamte oder gar Polizeibeamte in zivil handelt.