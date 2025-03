Wie anonyme Pakete die Polizei auf Trab halten

Max Mustermann holt das Paket ab

Für 14,99 Euro gibt es ein computergeneriertes Pseudonym. Ein unauffälliger Name à la Max Mustermann, an den das Paket adressiert wird. Nur damit und dem dazugehörigen QR-Code kann das Packerl im Shop abgeholt werden. Bezahlt wird bar oder mittels Kryptowährung. Zwar werden andere Bezahlformen akzeptiert, diese hinterlassen aber digitale Spuren. Zwei Minuten dauert das, dann hält man das Pseudonym in der Hand und kann – etwa im Darknet – all das bestellen, mit dem man namentlich lieber nicht assoziiert werden will.

Drogen, Potenzmittel, leistungssteigernde Substanzen – alles möglich und, wie man aus Polizeikreisen erfährt, schon vorgekommen. Das Bundeskriminalamt bestätigt, dass „solche Anbieter für eine Vielzahl an kriminellen Handlungen – wie Suchtmittelhandel – genutzt werden“.