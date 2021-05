Wetterumschwung zum Muttertag: Die 30 Grad könnten erstmals fallen

Nicht nur die steigenden Corona-Zahlen sorgten diesen Frühling dafür, dass viele Menschen lieber zu Hause blieben. Auch das unbeständige Aprilwetter war für Outdoor-Aktivitäten wenig einladend. Genau genommen war es sogar der kälteste April seit 24 Jahren, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bekannt gab. Knapp drei Grad lagen die Temperaturen unter dem Durchschnitt.

Damit ist nun aber vorerst Schluss: Nach dem bereits sonnigen Samstag wird auch der heutige Muttertag sommerlich warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im südlichen Bergland und 29 Grad in den westlichen Nordalpen.

Aber nicht nur Mütter dürfen sich an ihrem Ehrentag über Ausflugswetter freuen. Auch der Wochenstart bringt angenehm warme Temperaturen. In Salzburg könnte es sogar den ersten Hitzetag des Jahres geben. Bis zu 31 Grad werden vorausgesagt. Das sei zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich, meint Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale UBIMET.

Allzu lange dürfte der „Frühsommer“ aber ohnehin nicht anhalten. Bereits am Montagnachmittag gehen in bergigen Regionen erste Schauer nieder. Diese läuten die nächste Kaltfront ein. Davon betroffen ist ab Dienstag vor allem der Westen. Am Mittwoch soll es bereits wieder im ganzen Land regnen. Höchsttemperaturen liegen dann nur mehr bei 18 Grad. Lebhafter Wind wird zudem im ganzen Land erwartet.