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Wetter

Temperatursturz: Schafskälte bringt Abkühlung nach Österreich

Der Sommer ist zum Greifen nah, doch die Prognosen zeigen einen deutlichen Temperaturrückgang.
08.06.2026, 11:06

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Ein Schaf und ein Lamm liegen nebeneinander auf einer grünen Wiese unter bewölktem Himmel.

Die Woche startet sommerlich: Bei viel Sonnenschein werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erreicht. Davon sollte man sich jedoch nicht täuschen lassen. Österreich steht in den kommenden Tagen eine markante Wetterumstellung bevor. Diese ist unter dem Namen Schafskälte bekannt und kann im Zuge eines Kaltluftvorstoßes sogar Bodenfrost bringen.

Wie lange dauert die Schafskälte 2026? 

  • In der Regel tritt die Schafskälte zwischen dem 4. und 20. Juni auf, mit einem Schwerpunkt um den 11. Juni. 
  • Traditionellen Bauernregeln zufolge kann die Schafskälte selbst im Juni noch ungewöhnlich niedrige Temperaturen bringen. 
  • Der 11. Juni, der Gedenktag des heiligen Barnabas, gilt traditionell als Höhepunkt beziehungsweise Lostag der Schafskälte.
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Warum wird es im Juni kalt?

Ursache der Schafskälte ist ein Vorstoß von Polarluft, der häufig wechselhaftes und niederschlagsreiches Wetter mit sich bringt. Ihren Namen verdankt die Wetterlage den Schafen, die bereits Anfang Juni geschoren werden und bei einem Kälteeinbruch Mitte Juni besonders empfindlich auf die niedrigen Temperaturen reagieren.

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Prognose für die nächsten Tage

Mehrere Wettermodelle deuten heuer auf eine mögliche Abkühlung zur Monatsmitte hin. Wie stark der Kaltlufteinbruch tatsächlich ausfallen wird, ist derzeit jedoch noch unklar.

Am Dienstag ziehen laut ORF-Prognose immer wieder Wolken durch, zudem kann es am Nachmittag zeitweise regnen. Die Temperaturen liegen dennoch zwischen 26 und 30 Grad.

Am Mittwoch erfolgt dann der eigentliche Wetterumschwung. Es bleibt überwiegend bewölkt, die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 bis 17 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen nur noch rund 22 Grad. Der Trend setzt sich in den darauffolgenden Tagen fort: Am Donnerstag weht lebhafter Nordwestwind, zudem sind Regenschauer zu erwarten. Die Temperaturen betragen 16 bis 23 Grad. 

Auch am Freitag dominieren dichte Wolkenfelder den Himmel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann nur noch zwischen 17 und 24 Grad.

Wetter Österreich ORF
kurier.at, bea  | 

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