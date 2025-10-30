Wetter: Mildes Herbstwochenende gefolgt von Kaltfront und Sonnenschein

Österreich steht ein Wetterumschwung bevor: Während das Wochenende teils sehr mild und sonnig verläuft – vor allem abseits der zähen Nebelzonen, zieht am Montag eine markante Kaltfront mit Regen durch. Danach beruhigt sich das Wetter wieder, ab Dienstag setzt sich laut der Prognose der Geosphere Austria zunehmend stabiles, trockenes Herbstwetter durch.

In inneralpinen Becken und Tälern, im Donautal sowie am Alpenostrand startet der Freitag mit teils hartnäckigem Nebel oder Hochnebel. Dieser löst sich jedoch meist bis Mittag auf, anschließend überwiegt trockenes, sonniges Wetter. Nur in Osttirol, Kärnten und der Südoststeiermark können sich Nebelfelder etwas länger halten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und zwölf Grad, tagsüber werden je nach Sonnenschein zehn bis 20 Grad erreicht. Auch am Samstag beginnt der Tag vielerorts nebelig - vor allem in den Niederungen im Osten, in der Südoststeiermark und am Alpenostrand. Bis über Mittag sind jedoch zunehmend Auflockerungen zu erwarten. Abseits der Nebelzonen zeigt sich trotz dünner Schleierwolken häufig die Sonne. Mehr Wolken gibt es lediglich im Grenzgebiet zu Italien und Slowenien. In Föhnstrichen sowie im Nordosten bläst teils lebhafter Südostwind. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen zwei und zehn Grad, tagsüber - abhängig von Nebel oder Sonne - erneut zwischen zehn und 20 Grad.

Wetter zunehmend unbeständig Zunehmend unbeständig zeigt sich das Wetter am Sonntag. Während sich im Osten noch kurzzeitig die Sonne zeigt, zieht aus Westen rasch dichte Bewölkung auf. Regen breitet sich am Nachmittag aus, die Schneefallgrenze sinkt von über 2.000 auf etwa 1.800 Meter. Im Süden bleibt es länger trocken. Der Wind weht weiterhin föhnig und lebhaft aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen betragen vier bis elf Grad, die Höchstwerte erreichen nochmals zwölf bis 19 Grad.