Winterreifenpflicht ab 1. November: Diese Strafen drohen bei Verstoß
Ab dem 1. November ist es wieder soweit: In Österreich greift die saisonale Winterreifenpflicht. Bis zum 15. April des Folgejahres dürfen Fahrzeuge bei winterlichen Bedingungen (Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis ) nur mit geeigneten Reifen unterwegs sein. Der Wechsel auf Winterreifen ist daher für viele Autofahrer ein jährliches Muss – der Sicherheit wegen, aber auch, da bei Verstoß empfindliche Strafen warten.
Was versteht man unter Winterreifen?
Zur Erinnerung: Winterreifenpflicht bedeutet, dass Fahrzeuge (Pkw, Klein-Lkw bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen, sowie sogenannte "Mopedautos") mit Reifen ausgestattet sein müssen, die eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern aufweisen, erklärt der ÖAMTC in einer aktuellen Aussendung. Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen die Reifen entweder das M+S-Symbol ("Matsch & Schnee") oder das Schneeflockensymbol aufweisen.
Achtung, in Deutschland hingegen gelten seit 2024 neue Vorschriften: Hier werden ausschließlich Reifen mit diesem Symbol als Winterreifen anerkannt – auch dann, wenn es sich um österreichische Fahrzeuge handelt, die in Deutschland unterwegs sind.
Falls man überraschend auf winterliche Straßenverhältnisse trifft und mit Sommerreifen unterwegs ist, können Schneeketten als Übergangslösung dienen. Diese müssen jedoch auf der Antriebsachse montiert werden. Verkehrsjuristin Christina Holzer-Weiß vom ÖAMTC mahnt jedoch zur Vorsicht: "Sobald die schneebedeckte Fahrbahn endet, müssen die Ketten wieder abgenommen werden."
Diese Strafen drohen bei Verstoß
Die Winterreifenpflicht ist keine reine Formsache: Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne passende Bereifung unterwegs ist, riskiert hohe Strafen von bis zu 10.000 Euro. Darüber hinaus könnte ein Unfall schwerwiegende Folgen für den Versicherungsschutz haben. Die Haftpflichtversicherung könne in solchen Fällen Regressforderungen stellen, während die Kaskoversicherung die Schadensregulierung verweigern kann.
Werkstätten kämpfen mit hohem Andrang
Wer den Reifenwechsel noch vor sich hat, sollte sich auf mögliche Wartezeiten einstellen. Viele Kfz-Werkstätten verzeichnen derzeit eine hohe Nachfrage. "Bei einigen muss sogar bis zu 14 Tage auf einen Termin warten", so Jörg Silbergasser, Innungsmeister der Fahrzeugtechniker, gegenüber ORF OÖ. Um den Andrang zu bewältigen, bieten manche Betriebe zusätzliche Wechseltermine an Wochenenden an.
