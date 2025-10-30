Winterreifenpflicht ab 1. November: Diese Strafen drohen bei Verstoß

Ab dem 1. November ist es wieder soweit: In Österreich greift die saisonale Winterreifenpflicht. Bis zum 15. April des Folgejahres dürfen Fahrzeuge bei winterlichen Bedingungen (Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis ) nur mit geeigneten Reifen unterwegs sein. Der Wechsel auf Winterreifen ist daher für viele Autofahrer ein jährliches Muss – der Sicherheit wegen, aber auch, da bei Verstoß empfindliche Strafen warten.

Was versteht man unter Winterreifen?

Zur Erinnerung: Winterreifenpflicht bedeutet, dass Fahrzeuge (Pkw, Klein-Lkw bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen, sowie sogenannte "Mopedautos") mit Reifen ausgestattet sein müssen, die eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern aufweisen, erklärt der ÖAMTC in einer aktuellen Aussendung. Um die Anforderungen zu erfüllen, müssen die Reifen entweder das M+S-Symbol ("Matsch & Schnee") oder das Schneeflockensymbol aufweisen.

Achtung, in Deutschland hingegen gelten seit 2024 neue Vorschriften: Hier werden ausschließlich Reifen mit diesem Symbol als Winterreifen anerkannt – auch dann, wenn es sich um österreichische Fahrzeuge handelt, die in Deutschland unterwegs sind.