Missverständnis in der Slowakei: Doch kein Tempolimit für Fußgänger

Anders als zunächst vielfach angenommen wird es in der Slowakei künftig doch kein Tempolimit für Fußgänger geben.

Am Mittwochabend stellte der Abgeordnete Lubomir Vazny, der den Gesetzesentwurf formuliert hatte, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen STVR klar, dass die Kritik und Scherze auf einem Missverständnis beruhten. Es drohe kein Tempolimit für Fußgänger, sondern für alle anderen, die sich auf Gehwegen bewegten.