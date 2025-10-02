Sonne am Freitag und Samstag: Danach wird es ungemütlich

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bereits für diesen Sonntag wird die nächste markante Wetterstörung erwartet, warnte die Geosphere Austria am Donnerstag. Entsprechend sollte man seine Pläne gestalten, um am Freitag und Samstagvormittag noch größtenteils Sonnenschein und angenehme Temperaturen zu genießen. Ein Zwischenhoch sorgt am Freitag in den meisten Landesteilen von früh bis spät für sehr viel Sonnenschein. Nach einzelnen Frühnebelfeldern ist es am Vormittag verbreitet wolkenlos.

Um die Mittagszeit macht sich in Vorarlberg ein ausgedehnter Wolkenschirm einer aufziehenden Warmfront bemerkbar. Es bleibt aber trocken. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus vier bis plus vier Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 16 Grad. Warmfront am Samstag Am Samstag zieht von Westen her eine Warmfront über Österreich. Dadurch ziehen im Tagesverlauf dichte Wolken nach Osten vorüber und der eine oder andere Regenschauer kann im Bergland niedergehen. Bereits am Abend kündigt sich dann allmählich die nachfolgende Kaltfront aus Westen an. Während der Morgenstunden des Sonntags halten sich von Osttirol bis ins Weinviertel dichte Wolken einer Kaltfront und vielerorts regnet es. Weiter im Norden und Westen wird der Niederschlag weniger und die Sonne zeigt sich zeitweise. Am Nachmittag ziehen die dichten Wolken samt Regenschauer ab und die Sonne zeigt sich überall.