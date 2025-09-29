Ungewöhnliches Wetter-Phänomen: Schnee in Italien

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit über 30 Jahren gab es hier im September keinen Schneefall mehr – nun sind die italienischen Alpen überraschend im Schnee versunken. Verantwortlich dafür ist der Kaltlufteinbruch durch das Tiefdruckgebiet "Alessio". Das Wetterphänomen ist deshalb so ungewöhnlich, weil der Herbstschnee hier generell später, normalerweise erst im November, erwartet wird.

37 Zentimeter Neuschnee Der Parkwächter Davide Gasparini maß im Parco Nazionale Gran Paradiso, dem ältesten italienischen Nationalpark, 37 Zentimeter Neuschnee. Auf Facebook teilte Gasparini Bilder von einer mit Schnee bedeckten Hütte und bezeichnete den Schneefall als "außergewöhnlich". Auch in der Gemeinde Ceresole Reale, die auf 1.579 Meter Höhe liegt, fiel Schnee: Zwar war hier die Schneedecke nur wenige Zentimeter hoch, dennoch war der Anblick für die Einheimischen für diese Jahreszeit ungewöhnlich.