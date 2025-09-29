Ungewöhnliches Wetter-Phänomen: Schnee in Italien
Zusammenfassung
- In den italienischen Alpen gab es erstmals seit über 30 Jahren wieder Schneefall im September, ausgelöst durch das Tiefdruckgebiet "Alessio".
- Im Parco Nazionale Gran Paradiso wurden 37 Zentimeter Neuschnee gemessen, auch in Ceresole Reale fiel ungewöhnlich früher Schnee.
- Meteorologen betonen, dass Schnee im September selten ist und der erste Herbstschnee heute im Schnitt 11 bis 14 Tage später einsetzt als früher.
Seit über 30 Jahren gab es hier im September keinen Schneefall mehr – nun sind die italienischen Alpen überraschend im Schnee versunken. Verantwortlich dafür ist der Kaltlufteinbruch durch das Tiefdruckgebiet "Alessio". Das Wetterphänomen ist deshalb so ungewöhnlich, weil der Herbstschnee hier generell später, normalerweise erst im November, erwartet wird.
37 Zentimeter Neuschnee
Der Parkwächter Davide Gasparini maß im Parco Nazionale Gran Paradiso, dem ältesten italienischen Nationalpark, 37 Zentimeter Neuschnee. Auf Facebook teilte Gasparini Bilder von einer mit Schnee bedeckten Hütte und bezeichnete den Schneefall als "außergewöhnlich".
Auch in der Gemeinde Ceresole Reale, die auf 1.579 Meter Höhe liegt, fiel Schnee: Zwar war hier die Schneedecke nur wenige Zentimeter hoch, dennoch war der Anblick für die Einheimischen für diese Jahreszeit ungewöhnlich.
Schnee im September Seltenheit
Auch Meteorologe Andrea Vuolo zeigte sich verblüfft über den frühen Schneefall. "In dieser Höhe von knapp über 1.500 Metern wurde seit 1993 im September kein Schneefall mehr verzeichnet. Das ist wirklich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Gefriergrenze vor nur einer Woche fast 5.000 Meter über dem Meeresspiegel lag und die Temperaturen in der Stadt 23 Grad erreichten", schrieb Vuolo auf Facebook.
Schnee im September ist heutzutage eine Seltenheit und zeigt den Einfluss des Klimawandels. Datenreihen von 1971 bis 2025 zeigen, dass der erste Herbstschnee in vielen Orten der Alpen im Durchschnitt 11 bis 14 Tage später einsetzt als früher.
