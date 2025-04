Wetterprognose fürs Wochenende: Der Osterhase hat trockene Pfoten

Die Wetterlage in weiten Teilen Italiens, einem der liebsten Urlaubsländer der Österreicherinnen und Österreicher, ist wahrlich angespannt: Bis zu 300 Liter Niederschlag werden etwa im Piemont erwartet. Das sind Mengen, die im September im Osten Österreichs massive Überflutungen verursachten.

Auslöser sind mehrere Tiefs , eines über Sardinien und eines über den britischen Inseln. Doch was bedeutet das hierzulande ? Wenig, beruhigen Meteorologen, denn: Vom Starkregen bleibt Österreich verschont.

Sehr vereinfacht erklärt, schiebt das derzeit über Sardinien liegende Tief nämlich Warmluft aus südlichen Breiten vor sich her in Richtung Österreich.

"Das schlimme Wetter aus Italien kommt nicht zu uns", prognostiziert Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet, bloß Ausläufer würden Österreich erreichen: Für Donnerstag sind zwar in Kärnten Regenfälle zu erwarten, allerdings solche, die mit durchschnittlich 30 Liter pro Quadratmeter völlig in der Norm liegen.

Der Saharastaub, der nach wie vor in der Luft wirbelt, verschleiert die Lage. Abgesehen vom Karfreitag , der im Westen Österreichs zu kühl ausfällt - die Schnellfallgrenze sinkt dort auf 1.200 Meter - dürfte es aber bis Ostermontag frühsommerlich und trocken werden, von ein paar unergiebigen Schauern einmal abgesehen.

Der Blick in Richtung Osterwochenende verheißt aus dem Grund Gutes: Es bleibt warm und vielerorts sonnig, wenn auch nicht immer bei ungetrübtem blauen Himmel.

So sieht die Prognose im Detail aus

Der Gründonnerstag wird wegen des Saharastaubs zwar diesig, aber warm, die Tageshöchstwerte erreichen 25 bis 26 Grad, das sind dann also schon Sommertage. Apropos Sommertag: Mittwochmittag wurden in Waidhofen an der Ybbs (Niederösterreich) bereits 27 Grad gemessen, normal für diese Jahreszeit sind 17 Grad.

Der Karfreitag bringt einen Dämpfer: Das Tief aus Italien streift Österreich, im Westen sinken die Tageshöchstwerte auf nur noch acht Grad, im Osten kann es bis zu 21 Grad warm werden. Die Sonne zeigt sich kaum, höchstens im Südosten für wenige Stunden.