Die kommenden Tage bringen einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen, begleitet von einer bis Sonntag sinkenden Schneefallgrenze. Die Niederschläge nehmen im Verlauf des Wochenendes zu, mit dem Beginn der Arbeitswoche steigen dann die Temperaturen wieder und für Dienstag ist laut Geosphere-Prognose vom Donnerstag wieder fast durchwegs sonniges Wetter angesagt. Am Freitag beginnt der Tag noch recht sonnig, bevor im Laufe des Vormittags kompakte Wolken aufziehen, die spätestens am Nachmittag weite Teile des Landes bedecken. Inneralpin bleibt es gebietsweise länger sonnig. Niederschläge sind zunächst selten, lediglich im Mühl- und Waldviertel können am späten Nachmittag Regenschauer auftreten. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.300 Metern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus fünf und plus drei Grad, die Tageshöchstwerte erreichen neun bis 15 Grad.

Wetter bringt unbeständiges Wochenende Am Samstag sorgt Störungseinfluss für trübe und unbeständige Wetterverhältnisse. Dichte Wolken dominieren den Himmel, die Sonne zeigt sich nur selten. Immer wieder ist mit Regen oder Regenschauern zu rechnen, oberhalb der Schneefallgrenze auch mit Schneefall. Diese liegt zwischen 1.200 und 800 Metern Seehöhe, wobei der Niederschlagsschwerpunkt zwischen dem Tiroler Oberland und dem Mostviertel liegt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen bis östlichen Richtungen. Die Temperaturen reichen von minus drei bis plus fünf Grad in der Früh und sechs bis zwölf Grad tagsüber. Der Sonntag bringt im gesamten Land vermehrt dichte Wolken, nur gelegentlich öffnen sich kurze Sonnenfenster. Ab Mittag bilden sich vor allem von Vorarlberg über Salzburg bis nach Kärnten vermehrt Regenschauer. Auch im Osten und Norden sind einzelne Schauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.000 Metern. Im Donauraum frischt der Ostwind, insbesondere in Oberösterreich, teils lebhaft auf, während es anderswo schwach windig bleibt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus drei und plus fünf Grad, die Tageshöchstwerte zwischen neun und 13 Grad.