Wetterumschwung: Sturmtief bringt Regen und Wind nach Österreich
Die neue Woche startet in Österreich freundlich und mild, ehe zur Wochenmitte ein deutlicher Wetterumschwung einsetzt. Laut Geosphere Austria greift ab Donnerstag ein Sturmtief über der Nordsee auf Mitteleuropa über – mit Regen, Schauern und kräftigem Westwind.
Am Montag ziehen von Westen her einige Wolkenfelder durch, im Westen können einzelne Regentropfen fallen. Die Sonne zeigt sich vor allem am Nachmittag, der Wind weht teils lebhaft aus Ost bis Südost. Die Temperaturen liegen zwischen null und acht Grad in der Früh und bis zu 19 Grad am Nachmittag.
Der Dienstag bleibt meist trocken, nur an der Alpensüdseite regnet es zeitweise. Besonders in Osttirol und Kärnten stauen sich Wolken. Sonst zeigt sich immer wieder die Sonne, die Temperaturen erreichen zwölf bis 19 Grad.
Am Mittwoch ziehen bei schwachem Störungseinfluss dichtere Wolkenfelder durch. Im Westen und Norden sind einzelne Regentropfen möglich, im Osten hält sich anfangs Nebel oder Hochnebel. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf und 17 Grad.
Ab Donnerstag wird es stürmisch, im Osten länger Sonne
Ab Donnerstag kündigt sich schließlich das Sturmtief an: Im Westen und Norden setzt am Nachmittag Regen ein, begleitet von kräftig auffrischendem Westwind. Im Osten bleibt es noch länger sonnig und mild, mit Spitzenwerten um 20 Grad.
Die Entwicklung am Freitag ist laut Geosphere noch unsicher. Nach derzeitigem Stand wechseln Sonne und Wolken, die Schauerneigung bleibt gering. Der Wind bleibt jedoch stark, in höheren Lagen teils stürmisch. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.
