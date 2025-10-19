Wetterumschwung: Sturmtief bringt Regen und Wind nach Österreich

Die neue Woche startet in Österreich freundlich und mild, ehe zur Wochenmitte ein deutlicher Wetterumschwung einsetzt. Laut Geosphere Austria greift ab Donnerstag ein Sturmtief über der Nordsee auf Mitteleuropa über – mit Regen, Schauern und kräftigem Westwind.

Am Montag ziehen von Westen her einige Wolkenfelder durch, im Westen können einzelne Regentropfen fallen. Die Sonne zeigt sich vor allem am Nachmittag, der Wind weht teils lebhaft aus Ost bis Südost. Die Temperaturen liegen zwischen null und acht Grad in der Früh und bis zu 19 Grad am Nachmittag.

Der Dienstag bleibt meist trocken, nur an der Alpensüdseite regnet es zeitweise. Besonders in Osttirol und Kärnten stauen sich Wolken. Sonst zeigt sich immer wieder die Sonne, die Temperaturen erreichen zwölf bis 19 Grad.