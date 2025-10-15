Mehr Schutz vor Hochwasser: NÖ erweitert Messnetz um 36 Stationen

"Mit Pegelmessstationen können Wasserstände und Niederschläge verlässlich beobachtet und vor Hochwässern rechtzeitig gewarnt werden", erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Da sich gerade während des Jahrhunderthochwasser im vergangenen Jahr die Prognosen bewährt haben, werde das Messnetz ausgebaut. "Es wird um 36 neue Messstationen erweitert", so Pernkopf.

Neben dem konsequenten Ausbau des Hochwasserschutzes und der Strategie, den Gewässern wieder mehr Platz zu geben, "ist das eine weitere Säule, um unser Land vor zukünftigen Katastrophen zu rüsten", ist der LH-Stellvertreter überzeugt.

Überblick in Echtzeit

Damit geben dann insgesamt 150 fernübertragene Messstationen mit Echtzeitdaten einen fundierten Überblick über die aktuelle landesweite hydrologische Situation der Oberflächengewässer, dazu kommen noch einmal so viele für Niederschläge und die Grundwasserpegel. Sie dienen damit als Entscheidungsgrundlage für Einsatzorganisationen genauso wie als Information für die Bevölkerung.