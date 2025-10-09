Sicherheitspreis für Niederösterreichs Feuerwehren nach Hochwassereinsatz 2024

Große Bühne für Niederösterreichs Feuerwehrleute in Tirol: Der NÖ Landesfeuerwehrverband wurde am Dienstag beim KSÖ-Sicherheitspreis 2025 in Innsbruck mit dem 1. Platz in der Kategorie "Einsatz“ ausgezeichnet.

Gewürdigt wurde damit der außergewöhnliche Einsatz beim Jahrhundert-Hochwasser im September 2024, bei dem rund 95.000 Einsatzkräfte in Niederösterreich im Einsatz standen.

Das "Kompetenzzentrum sicheres Österreich“ (KSÖ) widmet sich mit Teilorganisationen in allen Bundesländern dem Erfahrungsaustausch, der Weiterentwicklung und Ansprache neuer Themen rund um den zentralen Bereich innere Sicherheit.

Engagierte Persönlichkeiten

Seit 1975 wirken im KSÖ engagierte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik zusammen.