So wird das Wetter nächste Woche

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Die Woche bringt laut Geosphere-Prognose vom Sonntag überwiegend sonniges Wetter, jedoch auch einige Wolkenfelder und örtliche Regenschauer, vor allem in den südlichen und westlichen Regionen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen frühlingshaften und frühsommerlichen Werten und erreichen im Maximum dabei 24 Grad Celsius. Am Montag scheint meist den ganzen Tag die Sonne, lediglich ein paar dünne Schleierwolken ziehen über den Himmel. In Osttirol und Kärnten können am Nachmittag örtlich Haufenwolken entstehen, die kleinräumige Regenschauer bringen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und acht Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 16 bis 24 Grad.

Am Dienstag ziehen von Westen her dichte Wolkenfelder auf, wodurch die Sonne nur noch wenig zu sehen ist, etwas häufiger noch im Norden und Osten. Am Nachmittag und Abend kommt es besonders im Süden und Westen zu teils schauerartigen Regenfällen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen drei und zehn Grad, tagsüber zwischen 17 und 22 Grad. Ab Donnerstag meist sonnig Am Mittwoch sind von Oberösterreich bis ins Nordburgenland sowie nördlich des Alpenhauptkammes am Vormittag noch einige Wolken unterwegs, die im Tagesverlauf meist weniger werden. Weiter südlich dominieren ganztägig bis in die Abendstunden viele Wolken mit Regenschauern, vereinzelt mischen sich auch Gewitter dazu. Der Wind weht vielfach mäßig bis lebhaft aus Nord bis Ost, im Süden bleibt er schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen ein und zehn Grad, die Tageshöchstwerte zwischen elf und 19 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen.