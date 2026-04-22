Schulglocken sollen die Kinder in Neu-Delhi regelmäßig ans Wassertrinken erinnern. Mit dieser und anderen Maßnahmen bereitet sich die Millionenmetropole auf eine Hitzewelle vor: Im Laufe der Woche werden in der indischen Hauptstadt 42 bis 44 Grad Celsius erwartet. Der Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben.

Hitzeschutz an Schulen: Sport im Freien verboten

Mittwochfrüh lag die Temperatur in der Region Delhi mit ihren 30 Millionen Einwohnern noch bei vergleichsweise angenehmen 29,4 Grad. Der Wettervorhersage zufolge sollten im Laufe des Tages aber bereits Temperaturen von 41 bis 43 Grad erreicht werden.