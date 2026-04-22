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Extreme Hitze: Kinder werden per Schulglocke ans Trinken erinnert

Die indische Metropole Neu-Delhi bereitet sich auf eine Hitzewelle vor. Unter anderem bekamen Schulen neue Richtlininen. Sport im Freien wird verboten.
22.04.2026, 13:34

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Heatwave in New Delhi

Schulglocken sollen die Kinder in Neu-Delhi regelmäßig ans Wassertrinken erinnern. Mit dieser und anderen Maßnahmen bereitet sich die Millionenmetropole auf eine Hitzewelle vor: Im Laufe der Woche werden in der indischen Hauptstadt 42 bis 44 Grad Celsius erwartet. Der Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben.

Hitzeschutz an Schulen: Sport im Freien verboten

Mittwochfrüh lag die Temperatur in der Region Delhi mit ihren 30 Millionen Einwohnern noch bei vergleichsweise angenehmen 29,4 Grad. Der Wettervorhersage zufolge sollten im Laufe des Tages aber bereits Temperaturen von 41 bis 43 Grad erreicht werden.

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Die Bildungsverwaltung gab am Dienstag daher neue Richtlinien zum Hitzeschutz an Schulen heraus. Demnach sollen alle 45 bis 60 Minuten die Schulglocken läuten, um die Schülerinnen und Schüler daran zu erinnern, regelmäßig Wasser zu trinken. Sport und anderer Unterricht im Freien wird verboten. Stattdessen sollen die Kinder in speziellen "Sensibilisierungsstunden" lernen, wie wichtig es ist, bei heißen Temperaturen genug zu trinken, um nicht zu dehydrieren.

2024 verzeichnete Indien das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1901 und die längste Hitzewelle. Neu-Delhi stellte dabei mit 49,2 Grad Celsius den Temperaturrekord aus dem Jahr 2022 ein.

Indien Wetter
Agenturen, pres  | 

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