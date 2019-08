Wetter: Nach Kaltfront kehrt der Hochsommer zurück

Am Wochenende gibt der Sommer besonders im Osten Österreichs ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Laut Experten der Österreichischen Unwetterzentrale steigen die Temperaturen am Sonntag im östlichen Flachland auf bis zu 33 Grad. Und auch kommende Woche setzt sich das überdurchschnittlich warme Wetter fort. Im Süden und im Bergland bleibt es allerdings unbeständig mit Schauern und Wärmegewittern.

Weitgehend trocken

Am Donnerstag ziehen in der Osthälfte noch einige Wolken durch, bis auf einzelne Schauer bleibt es aber trocken und im Tagesverlauf lockern die Wolken etwas auf. Sonst scheint bereits zeitweise die Sonne. Am Nachmittag entstehen in den Alpen lokale gewittrige Schauer und die Temperaturen erreichen 21 bis 27 Grad.

Am Freitag bleibt es im Bergland wechselhaft mit ein paar Schauern und Wärmegewittern, sonst stellt sich trockenes Sommerwetter ein. Die Luft erwärmt sich auf 22 bis 30 Grad mit den höchsten Werten im äußersten Osten.