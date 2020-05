Wetter-Kapriolen zerstören Weinernte

Zwei massive Regenzellen werden Wien am Freitag und am Samstag in die feuchteste Stadt des Landes verwandeln. Die prognostizierte Starkregen-Front dreht sich vom Neusiedler See über den Alpennordrand bis nach Salzburg. Zu den Niederschlagsmengen von 50 bis punktuell maximal 100 Liter/Quadratmeter gesellen sich im Nordosten heftige Gewitter. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 15 und maximal 20 Grad ein.

"Am Wochenende muss im Salzkammergut, im Mariazellerland und der Eisenwurzen verstärkt mit Murenabgängen gerechnet werden, lokale Überschwemmungen inklusive. Ein flächendeckendes Hochwasser ist aber nicht zu erwarten", erklärt Martin Puchegger vom Wetterdienst Ubimet.

Abseits des völlig verregneten Septembers war bereits der August der trübste seit 2006. In Wien gab es gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent mehr Niederschlag, dafür um 14 Prozent weniger Sonnenstunden. In NÖ etwa regnete es um 40 Prozent mehr als 2013. Unter dieser nasskalten Witterung leiden aktuell speziell die Winzer.

Weinbau-Experte Josef Glatt von der Landwirtschaftskammer erklärt: "Vor allem die Fäulnis der Reben ist ein Problem. Die Ernte-Prognose von 2,5 Millionen Hektoliter wird bei weiteren Regengüssen nicht halten."