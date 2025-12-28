Prognose: Mit welchem Wetter startet Österreich ins neue Jahr?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nur noch wenige Tage und schon ist 2025 auch wieder Geschichte. Wettertechnisch war der Dezember auffällig: Er erfreute zwar die meisten Menschen mit weißen Weihnachten und zumindest dünnen Schneedecken bis in die Niederungen, aber dennoch war dieser Monat viel zu trocken. Schneemangel in den Alpen Über ganz Österreich gerechnet fiel im Dezember bisher nur 35 Prozent der für diesen Monat üblichen Niederschlagsmenge, in den Alpen sogar teilweise noch weniger: Die Bilanz liege "mancherorts bei minus 80 Prozent, entsprechend herrscht akuter Schneemangel", berichtet Nikolaus Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet.

Der diesjährige Dezember ist somit der trockenste seit 2016, denn auch die letzten Tage des Monats bis Silvester können in der Gesamtbilanz kaum etwas ausgleichen. Die Wetterprognose im Detail Die neue Woche - und somit auch der Start ins neue Jahr - verläuft wechselhaft. Am Montag regiert Hoch "Jasmin": Es bringt von Vorarlberg bis Oberösterreich teils zähen Nebel, überall anders scheint verbreitet die Sonne. Das Tageshöchstwerte pendeln je nach Region zwischen 0 und 9 Grad. Am Dienstag muss "Jasmin" dem Tief namens "Roman" weichen, das Niederschlag bringt. Während im Süden zu Tagesbeginn noch oft die Sonne scheint, macht das Tief überall sonst schon seinen Job - es bringt Niederschlag. Und zwar vielfach in Form von Schnee.

Vom Tenngau in Salzburg bis ins Mariazellerland kann dieser Schneefall durchaus kräftig ausfallen, prognostiziert Meteorologe Zimmermann: "Es kommen fünf bis zehn Zentimeter Schnee zusammen." Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen - 2 und + 5 Grad. Es beginnt erneut zu schneien Und wie wird das Wetter am Silvestertag? "Zweigeteilt", beschreibt der Experte: Im Westen und Süden beginnt der Mittwoch großteils trocken und sonnig, während es im Norden und Osten bewölkt ist. Tagsüber dürfte dann vom Mühlviertel (Oberösterreich) bis ins Weinviertel (Niederösterreich) leichter Schneefall einsetzen; er breitet sich dann im Lauf des Nachmittags auf den gesamten Norden und Osten des Landes ausbreiten. Die Tageshöchstwerte erreichen - 3 bis + 4 Grad.