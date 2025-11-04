"Österreich hat sich seit 1900 um rund 3,1 Grad Celsius erwärmt"

Am kommenden Montag startet in in Belém, Brasilien, die UN-Weltklimakonferenz COP30, zu der sich Vertreter und Vertreterinnen aus fast 200 Staaten angesagt haben. Margreth Keiler, Professorin am Institut für Geographie der Universität Innsbruck und Leiterin des Instituts für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ordnet im Interview die globale Klimapolitik im nationalen Kontext ein. Keiler ist auch Co-Vorsitzende des Zweiten Österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel.

Zur Person Margreth Keiler ist Expertin im Rahmen des Klimakommunikationsprojekts PEAK der Uni Innsbruck.



Der „Zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel AAR2“ wurde von über 200 Wissenschaftler:innen an mehr als 50 Institutionen erarbeitet und im Juni 2025 veröffentlicht. Er analysiert die Klimafolgen in Österreich, bewertet Risiken und zeigt Wege zur Emissionsreduktion, Anpassung und Transformation auf. Der Bericht ist die derzeit größte und wichtigste interdisziplinäre Analyse der Klimawandelfolgen und Darstellung von Handlungsoptionen in Österreich.

Frau Keiler, zum 30. Mal wird in Kürze auf internationalem Parkett über Wege aus der Klimakrise verhandelt. Welche Bedeutung hat die COP aus Ihrer Sicht?



Margreth Keiler: Die COP ist jedes Jahr ein wichtiger Moment, um Bilanz zu ziehen. Diese Konferenzen sind wesentlich für den globalen Austausch. Aber das eigentliche Ergebnis zeigt sich danach in der konkreten Umsetzung. Klimapolitik wird international verhandelt, aber sie entscheidet sich national. Jedes Land muss Wege finden, die globalen Ziele in den eigenen Strukturen wirksam zu machen. Genau hier liegt die Herausforderung, aber auch die Chance: zu zeigen, dass Veränderung möglich ist. Wir haben mit dem im Sommer veröffentlichten Sachstandsbericht eine fundierte Grundlage geschaffen, die Orientierung in der nationalen Umsetzung über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg bietet. Die Handlungsoptionen sind da, ebenso wie der nationale und internationale wissenschaftliche Konsens, nun ginge es um eine möglichst rasche Umsetzung klimaschützender Maßnahmen.



Wie sehen Sie die Lage in Österreich derzeit?



Die wissenschaftlichen Daten sind eindeutig: Österreich hat sich seit 1900 um rund 3,1 Grad Celsius erwärmt, das heißt doppelt so stark wie der globale Durchschnitt. Diese Entwicklung ist nicht abstrakt, sie verändert das Land. Hitzewellen dauern länger, Starkniederschläge werden intensiver, Trockenperioden häufen sich. Das betrifft Städte, die unter zunehmender Hitze leiden, genauso wie alpine Regionen, wo Muren und Rutschungen zunehmen. Wir sehen, dass Anpassung und Emissionsreduktion Hand in Hand gehen müssen, wenn wir die Risiken begrenzen wollen. Dieser Zugang wird auch im Rahmen der COP wieder eine zentrale Rolle spielen, wie sich jetzt im Vorfeld schon abzeichnet.

Was sind Ihrer Ansicht nach die dringendsten Schritte, die jetzt gesetzt werden müssen?



Keiler: Wir wissen, welche Maßnahmen wirken, es geht jetzt um die konsequente Umsetzung. Das bedeutet: den Ausstieg aus fossilen Energieträgern beschleunigen, Stromnetze und erneuerbare Energien gezielt ausbauen, Gebäude besser sanieren und Mobilität klimafreundlich gestalten. Gleichzeitig müssen wir uns auf Veränderungen vorbereiten, die sich nicht mehr verhindern lassen, etwa durch Begrünung und Entsiegelung in Städten, um Hitze entgegen zu wirken, durch angepasste Raumplanung oder durch Schutzsysteme in gefährdeten Gebirgsregionen. Der Klimabericht zeigt klar: Vorsorgender Klimaschutz ist langfristig deutlich kostengünstiger als die Bewältigung klimabedingter Schäden.



Die soziale Dimension der Klimakrise ist in Belém ein zentrales Thema. Welche Bedeutung hat sie aus Ihrer Sicht, auch mit Blick auf Österreich?



Die Klimakrise ist immer auch eine soziale Frage. Die Folgen treffen Menschen unterschiedlich stark – je nach Einkommen, Gesundheitszustand oder Lebensumfeld. Ältere Menschen, Menschen mit geringem Einkommen oder Personen in schlecht gedämmten Wohnungen sind besonders belastet. Die Klimakrise hat auch eine ausgeprägte Gender-Dimension: Strukturelle Ungleichheiten, wie etwa eine ungleiche Verteilung von Sorgearbeit, machen Frauen besonders vulnerabel. Gleichzeitig verursachen jene mit dem höchsten Konsumniveau die meisten Emissionen. Diese Ungleichgewichte sehen wir weltweit, aber auch hierzulande. In Österreich verursacht das einkommensstärkste Zehntel der Bevölkerung durchschnittlich mehr als das Vierfache der Emissionen des einkommensschwächsten Zehntels. Eine gerechte Transformation ist daher entscheidend: Klimaschutzmaßnahmen müssen sozial ausgewogen gestaltet werden, damit sie wirksam sind und akzeptiert werden. Wenn Klimapolitik Lebensqualität verbessert – etwa durch bessere Luft, kühlere Städte und geringere Abhängigkeit von fossilen Energien – dann wird sie auch als Gewinn verstanden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH Die Klimaerwärmung hat auch massive Auswirkungen auf Österreichs Gletscher.