Wechselhaftes Wetter und ein wenig Hoffnung auf Wärme

Das Wetter am Wochenende und in den Tagen darauf wird regnerisch und wechselhaft. Am Freitag ist es zunächst überwiegend sonnig bei nur hoher oder lockerer Bewölkung, prognostizierte Geosphere Austria am Donnerstag.

Ab dem späteren Nachmittag steigt von Vorarlberg bis ins westliche Oberösterreich und Oberkärnten das Potenzial für Schauer und Gewitter. Weiter im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend sonnig. Ein bis zehn Grad hat es in der Früh, 18 bis 24 Grad maximal.