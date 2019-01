Wetter am Wochenende: Kalt aber kein Schneefall

Mit den massiven Schneefällen der vergangenen Tage soll es vorerst mal vorbei sein. Aber es wird kälter, vermeldet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Trockenes Wetter herrscht heute in ganz Österreich vor. Wolken gibt es vor allem im Norden und Osten, Hochnebel im Süden. Aber es wird bitterkalt. Am Morgen hat es minus zwölf bis minus vier Grad, in höheren Lagen wird es noch kälter. Später können es minus vier bis plus zwei Grad werden.

Am Sonntag ist es vielerorts trüb, vor allem Norden und Osten, wo sich tiefliegende Wolken teils zäh halten. Daneben überwiegt aber freundliches Wetter mit auch längerem Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben aber im zweistelligen Minusbereich in der Früh. Minus 13 Grad können es in der Früh werden, im Laufe des Tages geht es dann bergauf bei Höchsttemperaturen von plus drei Grad.

Zu Wochenbeginn bleibt es am Montag dann kalt mit etwas Sonne.