1. Mai: Ausflug ins Grüne oder lieber drin bleiben? So wird das Wetter

Im Nordosten und Osten halten sich am Mittwoch oft den ganzen Tag noch dichte Wolken und es regnet regional zeitweise, bei einer Schneefallgrenze um 1.500 Meter Seehöhe, sonst gibt es nur noch örtlich Schauer und tagsüber lockert es auf und es scheint immer öfter die Sonne. Der Wind weht mäßig, im Osten und am Alpenostrand teils lebhaft aus Nordwest bis Nordost. Frühtemperaturen erreichen sechs bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen zehn bis 20 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen und Süden.

Gegen Wochenende Sonne, aber nicht überall

Am Donnerstag scheint in weiten Landesteilen meist die Sonne. Lediglich nach Osten zu gibt es noch einige stärkere Wolkenfelder, zeitweise scheint aber auch hier die Sonne. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen steigen auf ein bis neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 16 bis 24 Grad, am wärmsten ist es im äußersten Westen.

Am Freitag ziehen von Westen her Wolken auf und sie bringen Regenschauer, noch länger sonnig und trocken bis in den Nachmittag hinein ist es im Osten und Süden. Dann steigt auch hier die Schauerneigung an. Der Wind weht meist nur schwach. Die Frühtemperaturen erreichen fünf bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.