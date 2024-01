Wettcafe in Klagenfurt von Maskierten überfallen

Zwei bewaffnete Maskierte haben am Donnerstag gegen 0.30 Uhr ein Wettcafe in Klagenfurt überfallen. Wie die Polizei berichtete, bedrohten die Männer den Angestellten mit silberfarbenen Pistolen, dann stopften sie das ausgehändigte Bargeld in einen Rucksack und entkamen zu Fuß.

Eine Alarmfahndung samt Hunden und Hubschrauber blieb erfolglos. Die Männer waren schwarz gekleidet und hatten schwarze Sturmhauben über das Gesicht gezogen.