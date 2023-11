Neues Werkzeug soll Zusammenhang zwischen Cybercrime-Fällen aufzeigen

Stärkere Zusammenhänge bei Sextortion könnten laut dem Experten in der Natur des Delikts liegen, weil dies eine Form von Spam sei, bei der Millionen von Nutzern ein E-Mail erhalten. Diese würden dann denselben Sachverhalt anzeigen. Hingegen sei Cybertrading-Betrug eher der Organisierten Kriminalität zuzuordnen, wo Opfer gezielt etwa über Callcenter kontaktiert und zu Investments überredet werden.

Wie das neue Werkzeug Abhilfe schafft

Um zu verhindern, dass mehrere Behörden an denselben Fällen arbeiten, entwickelten die Forscher gemeinsam mit der ZCB ein Werkzeug, mit dem Fallzusammenhänge erkannt werden können. Zahlen verschiedene Opfer auf dieselbe Kryptowährungsadresse ein, belege das eine Verbindung. "Werden die Gelder in einem nächsten Schritt auf einem Zielkonto zusammengeführt, dann ist das ein weiterer Hinweis auf eine Tätergruppe", erläuterte Haslhofer.

Die Ermittler könnten, wenn sie auf eine Kryptowährungsadresse stoßen, diese in das Forensik-Tool eingeben und sofort sehen, ob andere auf die gleiche Adresse gestoßen sind und es schon einen gleich gelagerten Fall gibt. Das soll parallele Ermittlungen vermeiden und die Verbindungen möglichst schnell erkennen helfen. "Sonst landen die Gelder sehr rasch in Geldwäschenetzwerken, die sehr schwierig nachzuvollziehen sind. Man muss schnell und effizient sein, sonst ist das Geld weg", so der Experte. Längerfristig soll dieses Werkzeug in allen Dienststellen zur Verfügung stehen, analog dazu, wie die Polizei heute Kfz-Kennzeichen abfragen kann.