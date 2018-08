Werbegags, die Wunder wirken

Auf diese Strategie setzte eine österreichische Unternehmerin in Australien. Im April 2016 ließ ein vermeintliches Känguru im Wiener Stadtpark die Telefonleitungen von Polizei und Tierschutzvereinen heiß laufen. Journalisten schauten einen Sprung im Stadtpark vorbei und legten sich samt den Fotografen auf die Lauer. Selbst Schaulustige suchten nach dem vermeintlich ausgebüchsten Tier aus Down Under. Die Stadt Wien durchforstete den gesamten Stadtpark von oben bis unten, der Tiergarten Schönbrunn zählte seine Kängurus durch. Tags darauf folgte die Auflösung: Das Bild war bearbeitet worden, die Werbeaktion für Bademode ein Erfolg. Die Österreicherin musste dafür nicht einmal tief in den (Geld)-Beutel greifen.

„Mit pfiffigen Ideen kann eine offensichtliche kleine Guerilla-Werbeaktion im Nachgang Zigtausende Views generieren und zum Hit werden. Das macht diese Art von Werbung auch so attraktiv für Kleinunternehmen und Start-ups“, sagt Roman Soriat von der Online-Plattform Ideenwunder.at.

Angebissen hatten die Medien auch bei einer PR-Aktion von McShark. Ein Promoter hatte sich im vergangenen Oktober bei der Eröffnung vor das Geschäft gestellt, und wurde von Polizisten wegen des Verschleierungsverbots abgestraft. In Wirklichkeit wollte man Aufmerksamkeit erregen. „Der bekannte Marketing-Gag von McShark ist natürlich ein großer Coup. Laut Medien wurden dabei 150 Euro für eine Strafe investiert – und dafür 50 Millionen Sichtkontakte generiert. Klingt alles sehr leicht, doch dahinter steckt viel Hirnschmalz und eine ausgesprochen gute Planung“, schildert Soriat. „Schon die kleinste Guerilla-Marketing-Aktion ist meist sinnvoller als das zehnte Inserat.“