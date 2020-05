Wer sportlich Rad fährt, braucht einen Helm

Der Oberste Gerichtshof allerdings bejahte jetzt in Anlehnung an die zwischen "normalen“ und "sportlich ambitionierten“ Radfahrern unterscheidende Rechtsprechung deutscher Obergerichte eine Helmpflicht des "unter rennmäßigen Bedingungen fahrenden Klägers, der sich infolge Windschattenfahrens dem besonderen Risiko des Auffahrens auf das Fahrrad seines Vordermanns ausgesetzt hatte".

Er betonte, dass zum einen die Fahrweise dieser Gruppe von Radfahrern, bei der die Erzielung hoher Geschwindigkeiten im Vordergrund steht, naturgemäß ein gesteigertes Unfallrisiko und damit eine beträchtliche Steigerung der Eigengefährdung, insbesondere die Gefahr schwerer Kopfverletzungen, in sich birgt. Zum anderen stützten sich die Höchstrichter auf das Ergebnis einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2006, wonach bereits 93 Prozent der Befragten das Tragen eines Helms bei Radsportlern als wichtig erkannt hatten. Für das Jahr 2008, in dem sich der Unfall ereignete, konnte daher schon von einem "allgemeinen Bewusstsein der beteiligten Kreise" in Österreich ausgegangen werden, dass der "Einsichtige und Vernünftige" wegen der erhöhten Eigengefährdung bei Fahrten unter rennmäßigen Bedingungen einen Radhelm trägt, befand der OGH.

Der Schadenersatzanspruch des Klägers wurde daher um 25 Prozent gekürzt.