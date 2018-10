Wer ist gefährlicher: Hund oder Halter?

„So, und jetzt ableinen, kein Futter in der Hand – und los!“, sagt Georg Sticha und Hundebesitzerin Daniela Hinterdorfer lässt ihre Rottweilerhündin von der Leine. Die zweieinhalbjährige Kira wedelt aufgeregt mit dem Schwanz und weicht Hinterdorfer nicht von der Seite, als diese auf dem Trainingsplatz ihre Runden dreht. Georg Sticha nickt. Jetzt darf Kira doch ein Leckerli haben.

Vor 20 Jahren gründete Georg Sticha in Langenzersdorf bei Wien das erste Österreichische Therapiezentrum für Problemhunde. 200 bis 250 Mitglieder kommen pro Woche hierher, um ihre Hunde zu trainieren. Problemhunde seien sie nach den Trainings keine mehr. Erst unlängst wurde Sticha ein Mischlingshund vorgestellt, der ihm beim ersten Besuch an die Kehle wollte: „Und jetzt liebt er mich.“ Was er gemacht hat? „Ihm Vertrauen gegeben.“

Kira schmiegt sich indes freudig an den Hundetrainer, zeigt ihren Bauch, lässt sich kraulen. „Rottweiler sind extrem sanftmütig“, sagt er.

Trotzdem landet genau diese Hunderasse immer wieder mit negativen Meldungen in den Nachrichten. Der Hund, der vor wenigen Wochen einen einjährigen Bub in Wien-Donaustadt tödlich verletzte, war ebenfalls ein Rottweiler. Seine Besitzerin war zu dem Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert.