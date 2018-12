„Wer ist ein echter Bauer?“

Gewählt wurde er bereits Anfang Dezember, die offizielle Hofübergabe hat aber erst am Montag im „Haus der Landwirtschaft“ in St. Pölten stattgefunden: Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Johannes Schmuckenschlager hat Hermann Schultes als Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ abgelöst. Der Klosterneuburger Weinbauer will nun als oberster Kammervertreter für die Bauern in NÖ neue Akzente setzen, wie er in der KURIER-Serie „Warum eigentlich..?“ auf SchauTV erklärte.

Für ihn ist der Kammerpräsident des flächenstärksten Bundeslandes eine „wichtige Position in der österreichischen Politik“. Der Skepsis, die ihm als Weinbauer etwa von den kleineren Viehbauern entgegengebracht wird, begegnet Schmuckenschlager so: „Es ist immer die Frage, wer ein echter Bauer ist. Ist man das erst mit Viehbestand? Wir sehen schon seit Jahren, dass wir in den einzelnen landwirtschaftlichen Sparten und Bereichen eine sehr hohe Spezialisierung haben. Und dass wir es auch auf Funktionärsebene nicht zusammenbringen werden, einen Universalisten aufzustellen.“ Seine Schlussfolgerung: „Der Anspruch, die Landwirtschaft zu vertreten, darf nicht mit der fachlichen Sparte enden. Da müssen wir einen Schulterschluss finden. Wesentlich ist, auf die Anliegen einzugehen, diese auch zu verstehen und das entsprechend umzusetzen. Dann ist diese fachspezifische Frage auch schnell ausgeräumt.“