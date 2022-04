Wenn es dunkel wird: Das Verschwinden des Herbert Gall

Weil Elke Gall sich ohne die Mithilfe ihres rekonvaleszenten Mannes nicht mehr um das große Haus und den Garten kümmern kann, zieht das Ehepaar wenig später aus einem Ort in der Nähe von Kassel nach Österreich – zuerst ins steirische Lachtal und dann in eine kleinere Wohnung in Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Als er immer pflegebedürftiger wurde, entscheidet das Ehepaar gemeinsam, dass Herbert Gall in das Heim in Treffen ziehen soll. Dort gefällt es ihm gut, er ist zufrieden, vor allem mit seinem Zimmerkollegen freundet der Pensionist sich an.

Am 18. August, zwei Tage vor seinem Verschwinden, ruft Herbert Gall seine Frau an und erzählt ihr von einem mysteriösen Anruf. Zwei Polizisten, ein Mann und eine Frau, hätten ihn kontaktiert. Was die gewollt hätten? Das werde er seiner Frau erzählen, wenn sie einander am nächsten Tag sehen, sagt er. Tags darauf erwähnt er den Anruf aber nicht mehr und auch Frau Gall erkundigt sich nicht danach.