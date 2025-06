Wenn die PC-Maus zur Waffe wird

In der virtuellen Welt fühlte er sich zu Hause – bis er die Gewalt in die Realität holte: Der Attentäter von Graz war tief in die Welt der Ego-Shooter-Spiele eingetaucht. Sogar bei seinem Attentat in der Schule adjustiert er sich mit einem Headset, als spiele er „nur“ ein Spiel.

Die Columbine-Attentäter, die 1999 zum tödlichen „Vorbild“ für viele jugendliche Täter wurden, hatten sich exzessiv mit Gewaltspielen, etwa dem Klassiker Doom, beschäftigt. In einem Aufsatz hatte einer der beiden vor der Tat notiert: „Doom ist in meinen Kopf eingebrannt. […] Was ich im realen Leben nicht tun kann, versuche ich, in Doom zu tun.“ Und der Amokschütze von München etwa, der 2016 neun Menschen tötete, bewegte sich mit der Waffe in der Hand gar wie eine Spielfigur. Die Liste ließe sich fortsetzen.

„Im Rückblick zeigt sich, dass fast alle Täter von School Shootings sich in ausuferndem Maß mit Gewalt auseinandergesetzt haben. Sei es als Konsumenten oder, indem sie selbst virtuelle Gewalt in Shootern ausgeübt haben“, sagt der Psychologe und Digitalexperte John Haas im Gespräch mit dem KURIER. Erschaffen Ego-Shooter also eine Generation an gewaltbereiten Jugendlichen? Die Antwort ist nicht so einfach und eindimensional, wie es die öffentliche Debatte gerne hätte. Das Thema ist gut erforscht, eine Vielzahl an Studien kommt zu differenzierten Ergebnissen. So zeigte eine Studie der University of Ohio, dass durch übermäßigen Konsum die Empathiefähigkeit abnehmen und die Gewaltbereitschaft zunehmen könne. Forscher aus Schanghai und Genf wiederum wollen herausgefunden haben, dass sich Shooter (mehr als andere Spiele) positiv auf Wahrnehmungsfähigkeiten und Lernleistung der Probanden auswirken. Gleich mehrere Studien zeigen, dass das Hantieren mit der PC-Maus sich nicht als Schießtraining eigne oder Waffenkenntnisse vermittle.