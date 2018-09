Wenn der Installateur mehr verdient als der Uni-Professor

Doch Qualität hat ihren Preis. Aktuell wird ein psychiatrischer Gutachter mit maximal 195,40 Euro entlohnt. „Dafür werden wissenschaftliche und zeitraubende Spitzenuntersuchungen und ein kompliziertes schriftliches Gutachten verlangt“, bekrittelt Schmidt. „Man muss sich einfach nur einen Installateur holen, um zu wissen, was das wert ist. Wenn ich einem Universitätsprofessor einen Bruchteil dessen zahle, was der Installateur erhält, läuft etwas schief.“

Konkret bei den Gerichtspsychiatern herrscht akuter Mangel. Noch gravierender ist dieser Mangel bei Kinder- und Jugendpsychiatern. In ganz Österreich sind nur vier auf der Sachverständigen-Liste: Drei in Klagenfurt, einer in Linz. Der Präsident des Landesgerichtes Salzburg hat bereits einen Hilfeschrei ans Ministerium geschickt – er müsse die Sachverständigen sogar aus anderen Bundesländern kommen lassen.

So schnell dürfte sich an der Entlohnung nichts ändern. Bis 2020 ist an keine Valorisierung der Sätze gedacht.