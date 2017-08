Weniger Kriminalität bei Asylwerbern

Seit Jahresbeginn wurden in Österreich 251.795 Verbrechen und Vergehen angezeigt; im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 bedeutet das einen Rückgang von 6,5 Prozent. Wohnraumeinbrüche, Kfz-Diebstähle und Gewaltdelikte gingen zurück, bei der Internet-Kriminalität wurde hingegen ein neuer Rekordwert erreicht. Laut der Datenerhebung stieg die Zahl der Delikte im Internet im ersten Halbjahr 2017 um 23 Prozent.

Ein Trend, der sich bereits im zweiten Halbjahr 2016 abzeichnete, hat sich auch in den ersten sechs Monaten 2017 fortgesetzt: Die Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser sanken weiter auf bisher 6547 angezeigte Fälle. Auch die Dämmerungseinbrüche in den Wintermonaten gingen zurück. Die Zahl der diesbezüglichen Anzeigen sank im Vergleich zum 1. Halbjahr 2016 um 400. Auch der Diebstahl von Fahrzeugen sank von Jänner bis Juni 2017 um 4,9 Prozent auf einen historisch tiefen Wert von 1282 Anzeigen.

Gestiegen ist hingegen die Aufklärungsquote, die derzeit bei 48,2 Prozent liegt. Vor einem Jahr lag die Quote zum Stichtag 1. Juli noch bei 45,5 Prozent, 2008 bei 38,5 Prozent. Positive Nachrichten gibt es auch bezüglich der Gewaltdelikte. Nach einem Anstieg im Jahr 2016 liegt die Zahl der Anzeigen derzeit bei rund 20.600, was einem Rückgang von mehr als 1000 Anzeigen entspricht.

"Nachdem die Polizeiarbeit in den zurückliegenden Wochen medial in den Fokus geraten ist, ist es wichtig, zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen. Die Zahlen verdeutlichen, dass die Arbeit der Polizeibeamten Wirkung zeigt", sagte der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Polizei Entwicklungen in den Bereichen Terrorismus, Schlepperei und natürlich auch Internetkriminalität nicht verschlafen dürfe. Es brauche Rückendeckung und Instrumente, um die Sicherheit nicht ernsthaft zu gefährden, erklärte Kogler.

Wien

Ein besonders positives Fazit zum ersten Halbjahr zieht die Wiener Polizeispitze. Vize-Polizeipräsident Karl Mahrer betont, dass es in der Hauptstadt "die niedrigste Zahl an Kriminalität und die höchste Zahl an Aufklärung innerhalb der vergangenen zehn Jahre gibt. Wien ist außergewöhnlich." Gründe dafür seien "neue Strukturen und intelligente Polizeiarbeit" wie Top-Teams (zur Spurensicherung) sowie spezielle Ermittlungsteams – unter anderem gegen Banden- oder Drogenkriminalität.