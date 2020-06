Der Hunde-Mafia auf der Spur

Slowakei

Ungarn

Etwa 200.000 Hundewelpen pro Jahr werden illegal in den deutschsprachigen Raum geschleust. Hauptsächlich von skrupellosen Züchtern ausSlowenien, derund. "Tierleid macht an der Grenze nicht halt", betontSima: "Die illegal eingeführten Tiere werden regelrecht produziert. Von Zucht kann man hier nicht mehr sprechen. Und viele Welpen werden vor dem Verkauf fitgespritzt. Krankheiten, die leider oft schon bald zum Tod führen, werden so verborgen."

Mit verstärkten Scheinkäufen, intensiver Beobachtung der einschlägigen Internet-Portale und verstärkten Kontrollen nach dem Tierschutz-Gesetz sowie hohen Geldstrafen, speziell für Wiederholungstäter, will die Politik gegen die Tier- und Welpenmafia im Bundesgebiet vorgehen.