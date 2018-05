Weiterer Fall angezeigt: Mann wollte Mädchen ins Auto locken

Die Polizei in St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt) ist alarmiert: offenbar hat neuerlich ein Unbekannter versucht, Mädchen in sein Auto zu locken. Täter konnten bislang keiner ausgeforscht werden.

Am Dienstag um 7.15 Uhr warteten zwei Geschwister, sieben und neun Jahre alt, in St. Kanzian am Klopeiner See bei einer Haltestelle auf den Schulbus. „Laut Aussage der Mädchen fuhr plötzlich ein weißer Pkw, wahrscheinlich ein Audi A4, in die Haltestelle ein und der Lenker sprach beide an“, berichtet Chefermittler Rudolf Stiff.

Dieser soll gesagt haben, dass am fraglichen Tag kein Schulbus fahre. Zudem habe er ihnen ein Handy gezeigt, mit dem man spielen könne. „Offenbar versuchte er, die Mädchen zum Mitfahren zu bewegen“, sagt Stiff. Die Kinder hätten um Hilfe gerufen und seien weggelaufen, der unbekannte Mann mit dem Wagen davongefahren. Die Schülerinnen schilderten den Vorfall um 13 Uhr ihrer Mutter, die Anzeige erstattete. Eine Personenbeschreibung des Mannes gibt es bislang nicht.