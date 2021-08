Wo Weinreben wachsen und Enzian blüht: Weinbau in Tirol und Kärnten

Peter Zoller erging es wie vielen Pionieren: Bis sich der Erfolg einstellt, erntet man zunächst mal Kopfschütteln und wird als Spinner abgetan. Der Tiroler hat Verständnis für die anfängliche Skepsis. „Das hat ja niemand gemacht.“

Das, was vor dem heute 67-Jährigen in Tirol keiner gemacht hat, ist Wein. Zumindest 150 Jahre lang nicht mehr. Die lange Anbaupause ist den lange zu kalten klimatischen Verhältnissen geschuldet, die sich in den vergangenen 20 Jahren in dem alpinen Bundesland zu Gunsten der Reben gedreht haben.

„Der Klimawandel kommt uns diesbezüglich zugute. Den ersten Wein habe ich 2000 gemacht. Inzwischen ist die Blüte fast 14 Tage früher als damals. Der Wein hat eine ganz andere Reife und viel mehr Zucker“, erzählt Zoller.