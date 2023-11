Weihnachtspost wird auch heuer ab 1. Dezember wieder gestempelt

Alle Jahre wieder öffnet auch heuer das Postamt Christkindl zur Weihnachtszeit seine Porten. Nach der feierlichen Eröffnung am Freitag, dem 1. Dezember bleibt das saisonale Postamt bis zum 6. Jänner in Betrieb. Seit 1950 werden in Christkindl - einem Wallfahrtsort in Steyr - Briefe und Karten aus aller Welt mit dem Stempel aus dem "himmlischen Amt" versehen und weitergeschickt. Wie bereits in den Vorjahren wird in einer Hütte auf der Terrasse des Christkindl-Wirts gearbeitet.