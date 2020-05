Weg zu Bienenstöcken führt Raubtier an Häusern vorbei

Im Frühjahr gehen pubertierende Bärenmännchen gerne auf Wanderschaft. Führt die Reise nach Süd- oder Nordtirol, endet sie in der Regel im Museum. 2006 hat etwa Problembär Bruno dieses Schicksal erlitten. Über den Brenner nach Österreich eingewandert, pendelte er eine Zeit lang zwischen Tirol und Bayern, wo er schließlich eine Kugel verpasst bekam. Heute steht er ausgestopft in Schloss Nymphenburg in München.

Museumsreife hat ab Freitag auch M12. Das Präparat des Braunbären wird künftig in St. Kassian in Südtirol präsentiert. Das dortige Museum Ladin ist somit um eine Attraktion reicher. Dessen wissenschaftlicher Leiter Herwig Prinoth will trotzdem nicht von einem Glücksfall sprechen. „Uns wäre lieber, wenn M12 noch leben würde.“

Der war immer wieder in Nordtirol zu Gast. Im Juni 2012 wurde er aber in Südtirol gewissermaßen von einem Auto erlegt. Das gleiche Schicksal ereilte seinen Bruder M14. Er kann ab Montag im Naturmuseum Bozen bestaunt werden. Dem dritten Bruder dieses Wurfs ist es nicht besser ergangen. Er hatte sich in Nordtirol im Vorjahr den Ruf eines Problembären eingehandelt und wurde in der Schweiz erschossen. Heute gehört er dem Bündner Kunstmuseum, wo schon Brunos Bruder JJ3 einen Stammplatz hat. Er wurde ebenfalls in der Schweiz erschossen.

Ihren Anfang nahmen alle diese Geschichten im Trentino. Fortsetzungen möglich. „Die dortige Population wächst “, weiß Christian Pichler vom WWF. „Der nächste Bär kommt also bestimmt.“ Ein Problem sei das an sich nicht. „Problematisch ist nur die fehlende Akzeptanz.“ Dass Bären sich wie in der Vergangenheit immer wieder in Siedlungen vorwagen, lasse sich vermeiden. „Sie kommen dort oft zu leicht an Nahrung heran. Dass kann man aber verhindern. So können etwa Schafe und Bienenhäuser mit Elektrozäunen gesichert werden. „Platz gibt es für Bären jedenfalls genug.“ Auch im dicht besiedelten Tirol.