Wechselhaftes Wochenende in Österreich: Regenschauer erwartet

Das Wetter in Österreich bleibt wechselhaft. Ab dem Wochenende soll es laut der Prognose der Meteorologen von Geosphere Austria aber zunehmend milder werden. Am Sonntag sind bereits bis zu 22 Grad möglich, am Dienstag werden vereinzelt sogar 24 Grad erreicht.

So wird das Wetter am Wochenend-Start Am Freitag sorgt noch ein anhaltender Störungseinfluss für überwiegend dichte Bewölkung. Die Sonne zeigt sich nur selten, am ehesten im Westen und Norden Österreichs. Besonders in Tirol, Vorarlberg und südlich des Alpenhauptkamms gehen zunächst verbreitet Regenschauer nieder. Im Tagesverlauf verlagert sich die Schauertätigkeit zunehmend auf die westlichen Alpengipfel. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und elf Grad, die Tageshöchstwerte erreichen zehn bis 17 Grad.

Schauriger Samstag, sonnigerer Sonntag Ein freundlicher Start erwartet viele Regionen am Samstag, besonders im Flachland. Tagsüber bilden sich jedoch vermehrt Quellwolken, im Berg- und Hügelland sowie in Salzburg, Oberösterreich und westlichem Niederösterreich kommt es zu einzelnen Regenschauern. Die Schneefallgrenze steigt auf 1.400 bis 1.900 Meter. Die Temperaturen steigen von eins bis neun Grad in der Früh auf Tageshöchstwerte zwischen zwölf und neunzehn Grad. Sonniger und deutlich milder zeigt sich der Sonntag - zumindest in der Osthälfte des Landes, wo es oft ganztägig trocken bleibt. Im Westen ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolkenfelder auf, aus denen teils kurze Regenschauer fallen. Die Frühtemperaturen betragen drei bis zehn Grad, am Nachmittag werden sechzehn bis zweiundzwanzig Grad erreicht.

Zeitweilige Schauer auch zum Wochenbeginn Zu Wochenbeginn ist am Montag an der Alpennordseite mit zeitweiligen Regenschauern zu rechnen, während im Süden der Vormittag noch recht sonnig verläuft. Ab Mittag entstehen in ganz Österreich Quellwolken mit teils gewittrigen Schauern. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen, örtlich auch lebhaft. Die Temperaturen reichen von fünf bis zwölf Grad in der Früh bis achtzehn bis dreiundzwanzig Grad am Nachmittag. Mit bis zu vierundzwanzig Grad wird am Dienstag der Temperaturhöhepunkt erreicht. Von Vorarlberg bis ins Südburgenland bleibt es aber unbeständig mit wiederholten Regenschauern. Deutlich stabiler und sonniger zeigt sich das Wetter im Nordosten. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sieben und dreizehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen siebzehn und vierundzwanzig Grad.