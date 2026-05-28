Wegen neuem Windpark-Projekt: Gratisstrom für alle in Dürnkrut gefordert

Der Windpark-Betreiber WEB Windenergie AG muss sich bei der heutigen Hauptversammlung seiner Aktionäre mit einem überraschenden Antrag beschäftigen. Einer der Aktionäre der Firma, wohnhaft in Dürnkrut, hat einen „Gegenantrag“ eingebracht: „Verwendung eines Teils des Bilanzgewinns (rund 565.000 Euro = 3,6 Prozent des Bilanzgewinns) für Gratisstrom (5.000 kwh pro Jahr) für alle Haushalte der Marktgemeinde Dürnkrut.“

Hier finden Sie die Anträge für die 27. ord. Hauptversammlung der WEB Windenergie AG am 29.05.2026

Kein Nutzen für Dürnkrut „Ich bin kein Gegner der Windkraft“, betont Alois Leidwein zu Beginn des Gesprächs mit dem KURIER, deshalb sei er auch Aktionär geworden. Dürnkrut nahe der slowakischen Grenze im Bezirk Gänserndorf, erzählt er, habe bereits sieben Windkraftanlagen, rund einhundert stehen insgesamt in den Nachbargemeinden, und nun will die WEB weitere 17 Anlagen errichten. „Die Windparks bringen für die Anwohner, bis auf wenige Ausnahmen, keinen Nutzen, sondern führen im Gegenteil zu visuellen Beeinträchtigungen des Luftraums, Störung des Landschaftsbildes durch Windrad-Plantagen und mehr Verkehr“, schreibt Leidwein in seinen Antrag. Ihn erinnere das Vorgehen der Windparkbetreiber an „Öko-Kolonialismus“: Die Vorgangsweise der Öko-Konzerne (nicht nur der WEB) entspreche dem „Modell der Kolonialgesellschaften des 17. bis 19. Jahrhunderts“.