AIT-Studie: Ohne Strom aus Sonne und Wind wären Preise höher

Ohne den Ausbau von Photovoltaik und Windkraft wären die Strompreise in Österreich höher. Das Austrian Institute of Technology (AIT) errechnete in einer Studie für die Strombranche, dass jede zusätzliche Terawattstunde (TWh) den durchschnittlichen Großhandelsstrompreis in Österreich um rund 2 Euro pro Megawattstunde (MWh) dämpfe, sagte Studienautorin Tara Esterl am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Ein schnellerer Ausbau würde Österreich jährlich über 100 Mio. Euro sparen.

2024 und 2025 wurden die Erneuerbaren nur um 1,85 TWh ausgebaut, obwohl im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 2,6 TWh vorgesehen waren. Auf Basis des AIT-Modells hätten sich die Stromverbraucher 110 Mio. Euro erspart, hätte Österreich sein Ziel erfüllt. Die Berechnungen zeigen, dass Windräder die Preise fast doppelt so stark dämpfen wie Photovoltaik-Anlagen.

Der Ausbau von Strom aus erneuerbaren Energiequellen mache Österreich und Europa weniger anfällig gegenüber Preisschocks bei Erdgas, weil durch den Ökostrom-Ausbau weniger Strom in Gaskraftwerken erzeugt werden muss, sagte Esterl.