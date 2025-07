"Alarmsignal": Wassermenge in Österreichs Flüssen stark gesunken

Österreichs Flüsse haben dramatisch an Wasser verloren. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Greenpeace-Analyse: In 15 von 18 untersuchten Fließgewässern wurde eine durchschnittlich geringere Wassermenge in den Sommermonaten von 2000 bis 2022 als in den Jahren 1977 bis 1999 gemessen.