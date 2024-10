Warum wir nicht über jede Bombendrohung berichten

In dieser Folge von "Der Chefredakteur" geht es um die Serie an Bombendrohungen in den letzten Wochen und warum der KURIER normalerweise selten über solche Fälle berichtet. Chronik-Redakteurin Teresa Sturm spricht mit Chefredakteur Martin Gebhart spricht außerdem darüber, wie Künstliche Intelligenz beim KURIER schon eingesetzt wird, welche No-Gos es damit in der Redaktion gibt und wie KI uns künftig die Arbeit erleichtern kann.