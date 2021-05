Warum sich getrennte Paare nach Jahren wieder neu verlieben

Dass eine Trennung nicht das endgültige Aus bedeuten muss, haben einige prominente Paare vorgezeigt – allen voran Prinz William und Kate Middleton, die vier Jahre vor ihrer Hochzeit einen Schlussstrich zogen. Ihre Auszeit dauerte ein paar Monate, kein Vergleich zu den 17 Jahren, die „Bennifer“ getrennt sind. In dieser Zeit haben beide geheiratet, Kinder bekommen, Scheidungen und im Fall Afflecks einen Alkoholentzug durchlebt.

Das muss kein Nachteil sein, weiß Köppen. „Oft hat man sich in so einer langen Pause dahingehend weiterentwickelt, dass der einstige Trennungsgrund kein Hindernis mehr darstellt.“ Wichtig sei, nicht in alte Muster zu rutschen, gemeinsam über das Geschehene zu reflektieren und zu überlegen, was man persönlich verändern kann, damit es beiden gut geht.

Fragen, die sich möglicherweise auch J.Lo und Ben gerade stellen.