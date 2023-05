Warum Österreich einem Häftling Schmerzensgeld zahlen muss

Das spätere Opfer ersuchte daher aus Angst vor körperlichen Übergriffen mehrfach um Verlegung in eine andere Zelle. Einige Tage vor dem Mordversuch griff schließlich der eine Georgier den anderen mit einem aus der Küche mitgenommenen Fleischer-Hammer an - der Tschetschene meldete dies aus Angst vor den beiden aber nicht offiziell, sondern vertraute sich nur mündlich einem Justizwachebeamten an.

Schmerzensgeld von der Republik

In einer Amtshaftungsklage verlangte das Opfer aufgrund der Untätigkeit der Justizwache Schmerzensgeld von der Republik. Das Erstgericht sprach ihm dieses auch zu, in der Berufung wurde das Klagebegehren aber abgewiesen. Der OGH drehte diese Entscheidung nun erneut um und stellte das Urteil des Erstgerichts wieder her.