Warnung vor Bezahlfalle durch falscher Facebook-Freunde

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) warnt vor Abzocke durch falsche Facebook-Freunde, die ihre Opfer in eine Bezahlfalle locken. So seien in den vergangenen Tagen mehrere Beschwerden zu unerwartet hohen und nicht nachvollziehbaren Beträgen auf Handyrechnungen eingegangen. Unwissentlich wurden Betroffene zu teuren "Einkäufen" verleitet, die über das Handy bezahlt wurden.