Warnung an Bevölkerung: Starkregen und Stürme erwartet

Die Tiroler Landeshauptstadt ächzte Dienstagnachmittag noch unter Temperaturen um die 35 Grad. Aber eine heranziehende Kaltfront verspricht nicht nur vorübergehende Abkühlung für das Bundesland, sondern auch schwere Unwetter.

Das Land Tirol warnte in einer Aussendung, dass "nach derzeitigen Prognosen in der Nacht von heute, Dienstag, bis Donnerstagfrüh und vor allem im Verlauf des Mittwochnachmittags in ganz Tirol mit Gewittern, Sturmböen von bis zu 120 km/h und Starkregen zu rechnen" ist.