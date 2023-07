Wanderer stürzte in Tirol 150 Meter in den Tod

Ein 67-jähriger Bergsteiger ist am Dienstag in Imst auf der Tiroler Gabelspitze 150 Meter abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der Österreicher stürzte aus unklarer Ursache südwestlich des Gipfels auf einem ausgesetzten Grat über steiles, felsiges Gelände in eine Schotterrinne.

Deutsche fand Leiche

Das berichtete die Polizei in einer Aussendung. Gefunden wurde der Tote von einer 32-jährigen Bergsteigerin aus Deutschland. Der Leichnam wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen.