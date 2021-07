Wanderer blieb mit Fuß in Viehsperre stecken

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind gestern, Sonntag, am Nachmittag 15 Feuerwehrleute in Dienten am Hochkönig im Salzburger Pinzgau ausgerückt: Ein Wanderer aus Deutschland war auf einer Forststraße mit einem Fuß in einer Viehsperre stecken geblieben. Nach 20 Minuten wurde der Tourist aus seiner misslichen Lage befreit.

"Wir haben das Gitter mit einer hydraulischen Bergeschere, wie man sie auch bei Verkehrsunfällen verwendet, abgeschnitten und mit einem 'Spreitzer' auseinandergedrückt", schilderte Ortsfeuerwehrkommandant Walter Gebauer. Zuvor hatten sich zwei Einheimische, die zufällig vorbeigekommen waren, um den Wanderer gekümmert und die Einsatzkräfte alarmiert.

Außer ein paar Abschürfungen hat der Mann keine Verletzungen davongetragen. Passiert ist ihm das Missgeschick, als er sich nach seinem Hund umgedreht hatte.