Wanda, wildgewordene Akkubohrer und die WM: So wird das Donauinselfest 2018

Im Minutentakt rollen Lkw heran, Bühnenbauer heben Stangen um Stangen auf das Gerüst, das einmal die Hauptbühne sein wird, und Mitarbeiter des Organisationsteams brausen in E-Golfkarts über die Insel: Die Vorbereitungsarbeiten für das 35. Donauinselfest sind in den finalen Zügen. In zwei Tagen werden wieder Abertausende Besucherinnen und Besucher das Wiener Eiland bevölkern.